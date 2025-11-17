Secuestran documentos en Secretaría de Gobernación y Justicia tras denuncia del CNA

Tegucigalpa– Tras denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el Ministerio Público secuestró documentación de la Secretaría de Gobernación y Justicia por presuntamente, beneficiar a activistas políticos y familiares con becas y otras prebendas.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dio a conocer este lunes que se ha iniciado el secuestro de documentos en la secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, esto ante la denuncia interpuesta por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), por presuntas irregularidades financieras incluyendo ONGS.

“Están revisando expedientes y otra documentación que tienen que ver con esos fondos, son más de 100 millones de lempiras de ONGS que beneficiaban a activistas políticos”, manifestó.

“Se está recabando los detalles a ver si se deduce la responsabilidad a los funcionarios o a las autoridades de esas ONGS”.

Agregó que el ministro fue el denunciado por el CNA, pero lo que se recaba es la documentación, a que se dedicaban, qué vínculos tienen, a quienes beneficiaban para conocer el caso.

Reiteró que de encontrar evidencias los fiscales realizarán los respectivos requerimientos fiscales. IR