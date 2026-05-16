Secuestran a 30 estudiantes en el noreste de Nigeria en un ataque atribuido a Boko Haram

Lagos – Al menos 30 estudiantes fueron secuestrados este viernes de una escuela primaria y secundaria en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, tras un ataque atribuido a yihadistas de Boko Haram, informaron este sábado a EFE fuentes de seguridad locales.

“Según la información de la que disponemos, al menos 30 estudiantes fueron secuestrados por los atacantes, que eran unos 50”, dijo a EFE Muhammad Goni, líder de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF), un grupo miliciano que apoya al Ejército nigeriano en la lucha contra los yihadistas en el noreste del país.

De acuerdo con Goni, los hombres armados asaltaron la escuela primaria y secundaria básica de Mussa, en el área de gobierno local de Askira-Uba, alrededor de las 9:00 hora local (8:00 GMT), donde realizaron disparos indiscriminados antes de secuestrar a los menores que estaban en clase.

El portavoz de la policía estatal, Nahum Daso, confirmó que “la escuela fue atacada por la mañana por presuntos terroristas de Boko Haram”.

“Según la información que tenemos, muchos estudiantes huyeron al oír disparos. Aún no hemos podido determinar si hubo alumnos secuestrados ni cuántos. Sin embargo, estamos colaborando con otros organismos de seguridad para responder a las amenazas en la zona”, agregó Daso.

Un residente de la comunidad de Mussa, que pidió anonimato, contó a EFE que “los miembros de Boko Haram llegaron de repente y dispararon repetidamente durante horas antes de llevarse a los estudiantes”.

Mussa se encuentra cerca de los límites del bosque de Sambisa, utilizado como base por insurgentes islamitas para realizar ataques en el noreste de Nigeria.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de la aldea de Chibok, en el noreste de Nigeria, aunque muchas escaparon de sus captores, según la ONU, al menos 91 siguen regresar a sus casas. JS