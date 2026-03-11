Sectores productivos advierte que subsidios a combustibles deben ser temporales

Tegucigalpa- El economista Alex Bakis señaló que, ante el contexto internacional que afecta los precios de los combustibles, se puede entender la aplicación de subsidios por parte del Gobierno; sin embargo, advirtió que estas medidas deben ser temporales.

Según el especialista, los subsidios terminan siendo pagados por toda la población, por lo que su aplicación prolongada podría generar presiones en las finanzas públicas.

“Debido a lo que está ocurriendo en el mundo se entiende que se debe subsidiar, pero esto debe ser temporal porque al final de cuentas toda la población paga los subsidios. Alguien tiene que pagar la cuenta y en este caso es toda la población”, expresó.

Expertos del sector energético explican que el comportamiento del precio de los combustibles en Honduras está directamente ligado a las variaciones del mercado internacional del petróleo, así como a factores geopolíticos y a la dinámica de oferta y demanda.

En ese sentido, advierten que, dependiendo del comportamiento del crudo en los mercados internacionales, los precios de los combustibles podrían seguir incrementando en las próximas semanas.

Por su parte, la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera (Cohpetrol), Lorna Osorio, indicó que se espera que las alzas no sean tan abruptas o fuertes en los próximos ajustes.

Mientras tanto, sectores como el transporte han planteado que los subsidios deberían regularse y enfocarse principalmente en el diésel, debido a que es el combustible más utilizado en las actividades productivas del país.

Actualmente, debido a las variaciones en los precios internacionales del petróleo, el Gobierno de Honduras mantiene un subsidio del 50 % al incremento de algunos combustibles, como una medida para reducir el impacto en la economía de los hogares.LB