Sector transporte llama a la clase política a actuar con responsabilidad, por la democracia de Honduras

Tegucigalpa – El dirigente del sector transporte, Wilmer Cálix, instó este martes a la clase política hondureña a actuar con responsabilidad y dejar de politizar la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente en el actual contexto electoral.

Cálix manifestó que, a pocos días de las elecciones, “el país necesita escuchar propuestas concretas y no discursos que generen confrontación”.

Recordó que el Consejo Nacional del Transporte, que agrupa a los sectores de taxi, mototaxi, transporte urbano, interurbano y de carga, representa a más de 200 mil empleados, quienes —dijo— no pueden permanecer indiferentes ante la situación que atraviesa el país.

“Pedimos a los políticos conciencia. Que no sigan politizando el día a día de los hondureños. A estas alturas, lo que el pueblo espera son propuestas reales a los problemas nacionales”, enfatizó el dirigente.

Asimismo, Cálix exigió el respeto irrestricto al orden democrático, al considerar que este es el pilar que ha permitido el crecimiento del país. Subrayó la importancia de mantener la estabilidad y la seguridad jurídica, factores fundamentales para generar confianza y desarrollo.

También puede leer: Iglesia Evangélica llama a la oración y a votar masivamente para fortalecer la democracia en Honduras

En su pronunciamiento, el sector transporte también pidió respeto entre los poderes del Estado y destacó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único ente facultado para conducir el proceso electoral y divulgar los resultados oficiales.

“Los datos válidos serán los que se cuenten en las urnas. Por eso llamamos a los hondureños a que este próximo 30 de noviembre salgan masivamente a votar, para que no haya dudas del ganador y que ningún político reclame lo que no ha ganado”, añadió.

En relación con el traslado del material electoral, el dirigente exhortó a sus compañeros del transporte a presentar sus propuestas ante el CNE y a cumplir con sus responsabilidades “de forma honrada y transparente”.

Finalmente, Cálix aseguró que el sector transporte se mantendrá trabajando con normalidad y que sus miembros acudirán a las urnas, porque “Honduras nos necesita a todos. De lo que se trata es de que el país tenga paz y tranquilidad” cerró. LB