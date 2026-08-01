Sector textil pide agilizar trámites para atraer más inversión a Honduras

Tegucigalpa – El representante legal de 40 empresas del sector textil, Santos Roberto Peña, afirmó que Honduras mantiene ventajas competitivas frente a otros países de la región gracias a la experiencia y calificación de su mano de obra, aunque advirtió que aún es necesario reducir los tiempos para la instalación de nuevas inversiones.

Peña señaló que, pese a enfrentar costos y condiciones que pueden representar desafíos para la industria, el país continúa destacándose por el nivel de especialización de sus trabajadores en áreas como la confección textil, la hilandería y la fabricación de arneses, lo que, a su juicio, coloca a Honduras por encima de competidores como Nicaragua e incluso El Salvador.

No obstante, indicó que uno de los principales obstáculos para atraer nuevas inversiones es la demora en los procesos de incorporación de empresas a los diferentes regímenes especiales.

Explicó que, aunque Honduras ha logrado reducir algunos tiempos de trámite, todavía no alcanza la agilidad que demandan los inversionistas.

“El inversionista necesita comenzar operaciones lo antes posible y, cuando los procesos administrativos se retrasan, también se retrasa la inversión”, manifestó.

El representante empresarial destacó que los incentivos fiscales, como las exoneraciones de impuestos, continúan siendo un atractivo para la llegada de empresas al país.

Recordó que Honduras no es el único destino que ofrece este tipo de beneficios, ya que naciones como República Dominicana cuentan con esquemas similares para captar inversión extranjera.

Peña aseguró que el sector textil mantiene expectativas de crecimiento y continúa trabajando de la mano con las instituciones del Estado para encontrar mecanismos que permitan agilizar los procedimientos administrativos.

Igualmente hizo un llamado a las autoridades involucradas a fortalecer la coordinación institucional y reducir aún más los tiempos de aprobación, con el fin de que las empresas puedan iniciar operaciones en el menor tiempo posible y contribuir a la generación de empleo y al desarrollo económico del país. IR