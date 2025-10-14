Sector Social de la Economía urge a BCH revisar la TPM

Tegucigalpa – Para el representante de la mediana empresa, José Castañeda es urgente que el Banco Central de Honduras (BCH) revise la Tasa de Política Monetaria (TPM) porque se ha reducido la posibilidad de crédito.

El expresidente de la Federación Hondureña de la Microempresa y el Sector Social de la Economía (FEHMISSE), dijo que en 2025 este sector ha sentido el impacto del incremento de los intereses bancarios.

En ese punto, Castañeda señaló que “la banca pública no puede ser regulada igual que la banca privada porque definitivamente con una TPM alta subieron los intereses y la banca pública también se vio obligada a hacerlo”, dijo.

Al haber intereses altos, se reduce la solicitud del crédito en la medida que se aumenta el interés con lo que se contrae la economía, recordó el representante de FEHMISSE.

“Al haber menos crédito se contrae la economía, se encarecen los productos, hay escases y hay recesión”, apuntó. VC