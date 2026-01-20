Sector social de la economía pide orden, legalidad y respeto en elección de nueva junta directiva del CN

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (Cohdesse), en representación del movimiento cooperativo, asociativo y comunitario que impulsa la economía social en Honduras, exhortó hoy a que en la elección de la junta directiva provisional prime el orden, la legalidad y el respeto.

En ese sentido, pidió a las fuerzas del orden del Estado cumplir con su mandato constitucional de preservar el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y proteger el normal desarrollo de los actos institucionales.

Honduras necesita certidumbre jurídica, estabilidad institucional y paz social, enfatizó el sector social de la economía.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad nacional para avanzar hacia soluciones políticas responsables que fortalezcan las instituciones y respondan a las legítimas aspiraciones del pueblo hondureño.

A continuación Proceso Digital reproduce el pronunciamiento público de Cohdesse:

PRIMERO: De conformidad con la Constitución de la República y el marco legal vigente, el martes 21 de enero corresponde a los 128 diputados y diputadas instalar el Congreso Nacional y elegir una Junta Directiva Provisional, como acto esencial para garantizar la continuidad institucional del Poder Legislativo y como paso previo a la elección de la Junta Directiva en propiedad.

SEGUNDO : El Cohdesse exhorta de manera firme y respetuosa a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional a que este proceso se desarrolle en un ambiente de orden, legalidad, respeto democrático y diálogo, privilegiando la construcción de consensos y el interés superior del país por encima de intereses particulares o partidarios. Reiteramos que las diferencias políticas deben resolverse dentro del marco de la institucionalidad democrática, sin trasladarse a la sociedad hondureña ni propiciar escenarios de confrontación que deriven en inestabilidad política, social o institucional.

TERCERO: EI Cohdesse exige a las fuerzas del orden del Estado cumplir con su mandato constitucional de preservar el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y proteger el normal desarrollo de los actos institucionales, evitando que hechos de violencia, disturbios o actos vandálicos pretendan impedir o alterar la instalación del nuevo Congreso

En ese sentido, instamos a que se actúe estrictamente conforme a la Constitución de la República y las leyes vigentes, procediendo a identificar, investigar y sancionar a quienes ejecuten actos vandálicos o violentos, sin distinción alguna, en resguardo del Estado de Derecho y la paz social.

CUARTO: Los diputados y diputadas tienen la responsabilidad histórica de actuar con madurez, responsabilidad y visión de país, entendiendo que su mandato principal es legislar y conducir el Poder Legislativo en función del bienestar de la población hondureña, la estabilidad democrática y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

QUINTO : El Cohdesse subraya que la Junta Directiva Provisional debe cumplir un rol estrictamente transitorio, orientado a facilitar los acuerdos necesarios para la conformación de una Junta Directiva definitiva, legítima, integradora, plural y funcional, que permita al Congreso Nacional ejercer plenamente sus atribuciones constitucionales.

SEXTO: Honduras necesita certidumbre jurídica, estabilidad institucional y paz social. Desde el sector social de la economía reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la legalidad y el diálogo, y hacemos un llamado a la unidad nacional para avanzar hacia soluciones políticas responsables que fortalezcan las instituciones y respondan a las legítimas aspiraciones del pueblo hondureño. (RO)