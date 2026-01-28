Sector productivo tiene altas expectativas con nuevo gobierno

Tegucigalpa – Camaroneros, bananeros y productores de granos básicos expresan altas expectativas con el gobierno de Nasry Asfura, tras el nombramiento de los primeros funcionarios del gabinete de gobierno.

La productora de banano, Sandra Deras, dijo que lo que piden al nuevo gobierno es que se pueda reestructurar la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para dar respuesta al sector.

(Leer) Asfura inicia con claras señales a inversión, seguridad y educación

“Sabemos que los logros en el periodo pasado lastimosamente no fueron muchos, tenemos muchas expectativas con este gobierno, hemos visto con esa motivación que han llegado y nosotros lo que solicitamos es que puedan poner personal indicado en la SAG para que responda a las necesidades de los productores”.

Deras enfatizó que ya no quieren más ministros de escritorio, “no queremos agrónomos de escritorio, queremos ministros que conozcan el campo. Queremos técnicos, personas que hayan producido alguna vez en su vida”.

Por su parte, Wilmer Cruz expresó que, el sector requiere apoyo para que los camaroneros puedan tener un respiro de las deudas que cayeron luego del cierre del principal mercado del sector, el mercado de Taiwán.

“Tenemos tres años deprimidos, sumidos en pérdidas y hoy por hoy ha venido a repercutir en pérdidas para el pequeño productor y nosotros tenemos muchas esperanzas en el presidente Asfura de que pueda poner políticas económicas y nuevas políticas de exportación”, destacó.

Cruz destacó que las presiones de deuda son enormes y enfatizó que las mismas no fueron porque ellos quisieron sino que impuestas al quitarles el mejor mercado que tenían.

Por su parte, el productor de granos básicos, Darwin Cálix dijo que cada sector presentó su propuesta al presidente Nasry Asfura en la época electoral por lo que la expectativa es muy alta.

Además, dijo que en cada propuesta van recomendaciones de cómo mejorar con sugerencias de personas idóneas que conozcan los problemas de los diferentes sectores productivos del país. Recordó que los temas de seguridad jurídica del agro son enormes, igual que los temas de financiamiento.

“Estamos consumiendo una canasta básica con los costos más altos de Centroamérica, es ilógico un país como Honduras que originalmente ha sido maicero, arrocero, frijolero que estemos importando el 90 % del arroz que consumimos es lamentable”, dijo al agregar que fueron cuatro años que prácticamente el gobierno nunca les pudo buscar un mecanismo para ser bancables. VC