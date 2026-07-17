Sector  privado urge diálogo entre actores políticos para frenar “apagones”

Tegucigalpa – El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Enrique Jaar, expresó que, ante los constantes apagones, es necesario aprobar una reforma energética, por lo que urgió a los actores políticos a dialogar.

“Es importante que todas las bancadas del Congreso Nacional (CN) se sienten, dialoguen y busquen cuáles son los temas que deben reformular en esta ley”, enfatizó.

Actualmente el Poder Ejecutivo impulsa reformas al sector energético para fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y reducir las pérdidas.

La propuesta, respaldada por asistencia técnica internacional y alineada con modelos aplicados en otros países de la región, busca fortalecer la gobernanza del sector.

Entre los cambios más importantes figura el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y técnico, así como la modernización de la estructura organizativa de la ENEE.

El proyecto establece que el Estado continuará siendo propietario de las empresas que surjan de la reorganización institucional y mantiene los subsidios sociales para los sectores más vulnerables, aunque bajo mecanismos de financiamiento más transparentes.

Sin embargo, todavía no se logran los 65 votos que se requieren para aprobar este paquete de reformas en el Congreso Nacional.

«El efecto de la energía se siente en la economía de todos y cada uno de los hondureños, con el encarecimiento de los productos, con una inflación más alta, con la reducción de la cantidad de puestos de trabajo, con la reducción hacia la inversión. Tenemos que trabajar en conjunto para poder atacar estos problemas”, indicó el vicepresidente de la CCIT.

Jaar agregó que es difícil competir con un sistema de energía tan débil y consideró que, en lugar de generar más obstáculos para el sector empresarial, se deben impulsar soluciones que faciliten el crecimiento de los emprendimientos y la creación de nuevos empleos. (RO)