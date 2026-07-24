Sector privado pide aprobar reforma eléctrica, crisis de ENEE sigue afectando empresas

Tegucigalpa. La crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), continúa afectando a las empresas, emprendedores y a la población hondureña, destacó la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, quien instó al Congreso Nacional a aprobar la reforma al subsector eléctrico.

Gallardo aseguró que la iniciativa no representa una privatización del sector, sino un fortalecimiento institucional orientado a mejorar la administración del sistema eléctrico, generar mayor seguridad jurídica, atraer inversión en energías renovables y reducir las millonarias pérdidas que enfrenta la empresa estatal.

La dirigente empresarial señaló que los recursos que actualmente se pierden por fallas técnicas y no técnicas podrían ser destinados a áreas prioritarias como salud y educación.

“Es necesario avanzar en una solución estructural para el sistema eléctrico nacional, porque las pérdidas actuales representan recursos que podrían utilizarse para atender otras necesidades del país”, afirmó.

Finalmente, la presidenta del Cohep, reitero el llamado a los diputados para retomar la discusión del proyecto y aprobar las reformas necesarias que permitan mejorar la eficiencia, sostenibilidad y confiabilidad del servicio eléctrico en Honduras.LB