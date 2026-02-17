Sector privado oferta más 1,000 vacantes en la Feria de Empleo 2026

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en conjunto con la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), anunció la realización de la Feria de Empleo 2026, para fortalecer el mercado laboral hondureño y ampliar las oportunidades de empleo digno en el país.

La Feria de Empleo 2026 se desarrollará el viernes 06 de marzo de 2026, en el Campus UTH Tegucigalpa, en un horario de 9:00 a. m. a 4:00 p.m., consolidándose como una plataforma clave para conectar directamente a empresas con talento humano calificado y consumidores nacionales.

El Cohep y UTH reunirán a más de 40 empresas de diversos sectores productivos, que estarán ofertando más de 1,000 plazas vacantes.

Esta amplia oferta representa una oportunidad concreta para profesionales, técnicos y jóvenes que buscan incorporarse o reinsertarse en el mercado laboral, contribuyendo así a reducir los índices de desempleo y subempleo en Honduras.

Con iniciativas como esta, el sector Privado Organizado y la academia continúan trabajando de manera conjunta para construir un entorno que fomente la inversión, la productividad y la creación de oportunidades que mejoren la calidad de vida de los hondureños. (RO)