Sector privado identifica pérdidas por 1,200 millones anuales a causa de apagones

Tegucigalpa – Alejandro Kafati, oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), dijo este jueves que a través de un estudio identificaron que el sector privado pierde anualmente 1 mil 200 millones de lempiras a causa de los apagones o interrupciones en el suministro de energía eléctrica.

En ese contexto urgió a transformar de forma urgente el subsector eléctrico del país para evitar las interrupciones y con ello las pérdidas a causa de los mismos.

Reflexionó que la transformación debe convertir al sector eléctrico en una oportunidad para la inversión y dejar de ser un obstáculo para la misma.

“Esto es una situación grave, y no sólo se trata de la pérdida económica, sino también en una serie de repercusiones como maquinaria arruinada y cambios de horarios de proveedores”, lamentó.

El estudio también identificó que son los micros y pequeños empresarios los más afectados por estas interrupciones en el suministro eléctrico.

El Poder Ejecutivo de Honduras impulsa reformas al sector energético para fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y reducir las pérdidas.

La propuesta legislativa, respaldada por asistencia técnica internacional y alineada con modelos aplicados en otros países de la región, busca fortalecer la gobernanza del sector.

El proyecto de ley ya pasó su segundo debate en el Congreso Nacional, sin embargo se retomará después de un periodo de vacaciones de los parlamentarios. (RO)