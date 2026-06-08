Sector privado genera más de 2 millones de empleos y aporta el 82 % del PIB de Honduras, según Cohep

Tegucigalpa – El sector privado hondureño continúa siendo uno de los principales motores de la economía nacional, al generar durante 2025 un total de 2,073,896 empleos, de acuerdo con datos proporcionados por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Las cifras destacan además que el 82 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país es generado por la empresa privada, mientras que el 86 % de la inversión nacional proviene de este sector, reflejando su papel fundamental en el crecimiento económico y la generación de oportunidades.

En Honduras existen actualmente alrededor de 288 mil empresas. De este total, el 1.2 % corresponde a grandes empresas, el 1.8 % a medianas empresas, el 10 % a pequeñas empresas y el porcentaje restante se distribuye entre otros segmentos empresariales.

Asimismo, el sector privado realiza importantes aportes en materia de responsabilidad social empresarial, destinando anualmente 927.50 millones de lempiras a programas e inversiones sociales orientados a fortalecer áreas como educación, salud, inclusión social, protección del medio ambiente y desarrollo comunitario.

El Cohep destaca que estas contribuciones reflejan el compromiso del empresariado hondureño con el bienestar de la población y el desarrollo sostenible del país, además de su impacto directo en la generación de empleo, inversión y crecimiento económico. LB