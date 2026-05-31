Sector privado exige respuestas claras ante crisis de seguridad y cuestiona liderazgo gubernamental

Tegucigalpa – En medio de un contexto marcado por la violencia y la incertidumbre, el sector privado hondureño elevó el tono de sus críticas hacia el gobierno, exigiendo respuestas concretas sobre los recientes hechos de inseguridad que afectan distintas regiones del país y señalando debilidades en la conducción estatal.

– Ha faltado valor por parte de los funcionarios de decir cómo recibieron el gobierno, señaló.

El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, cuestionó la falta de claridad por parte de las autoridades frente a episodios violentos registrados especialmente en la zona norte. A su juicio, la ciudadanía no está recibiendo explicaciones directas ni transparentes sobre lo ocurrido.

“Se le debe una respuesta al pueblo hondureño. Qué pasó en Colón, qué ocurrió en San Pedro Sula, qué está pasando en Copán. Si no pueden resolver el problema, si se les salió de la mano que lo digan”, expresó, al tiempo que advirtió que el silencio oficial erosiona la confianza pública y afecta la imagen del país, particularmente en materia de atracción de inversiones.

Las declaraciones también apuntan al manejo político del gabinete.

Urtecho cuestionó la postura del presidente Nasry Asfura de postergar evaluaciones de sus funcionarios hasta después de la aprobación del presupuesto, argumentando que la responsabilidad de la administración recae directamente en el mandatario.

“Quien nombra, quita y pone es el presidente. Si un funcionario fracasa, quien queda mal es él. Las evaluaciones deben ser constantes, no condicionadas a un tema presupuestario”, sostuvo.

El dirigente empresarial comparó el actual gobierno con administraciones anteriores, señalando que la iniciativa privada ha optado por otorgar un periodo de seis meses antes de emitir valoraciones más contundentes, aunque advirtió que ya existen señales preocupantes en áreas clave como seguridad, salud y conflictividad social.

Otro de los puntos críticos fue la falta de comunicación institucional sobre el estado en que se recibió la administración pública. Según el dirigente empresarial, los funcionarios no han sido transparentes sobre las condiciones heredadas ni han delineado con claridad una ruta de solución.

“Han tenido más de 100 días para decirle al país cómo recibieron cada secretaría y qué plan tienen para sacarla adelante. No lo han hecho. Hay una evidente falta de decisión”, afirmó.

Las críticas también apuntan a una supuesta debilidad estructural en la toma de decisiones dentro del gobierno, que, según el sector privado, no solo recae en la figura presidencial, sino también en los funcionarios que integran el gabinete.

Puntualizó en que la única forma de recuperar la confianza ciudadana y empresarial es mediante la transparencia, la rendición de cuentas y el reconocimiento honesto de las limitaciones del Estado. “Decir la verdad es el primer paso. El país necesita saber cómo está y hacia dónde se le quiere llevar”, concluyó.

Las declaraciones reflejan una creciente presión del sector privado hacia el gobierno, en un momento donde la seguridad y la gobernabilidad continúan siendo los principales desafíos nacionales. JS