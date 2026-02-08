Sector privado celebra reunión entre Asfura y Trump y dice sienta las bases para impulsar inversión

Tegucigalpa – Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), celebró hoy la reunión sostenida entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Celebramos la reunión de alto nivel entre el presidente @TitoAsfuraPHN, y el presidente de Estados Unidos, @realDonaldTrump”, escribió Qubain en sus redes sociales.

Este diálogo fortalece la relación bilateral, genera confianza entre ambas naciones y sienta bases favorables para impulsar la inversión, el comercio y el desarrollo económico, en beneficio de los hondureños, dijo.

Desde el sector empresarial vemos este encuentro con optimismo y como una señal muy positiva para el futuro de Honduras, agregó.

El presidente Asfura señaló este domingo que el mandatario estadounidense, Donald Trump, está viendo con buenos ojos a Honduras tras la reunión que sostuvieron el sábado en la residencia Mar-A-Lago.

Confirmó que tiene interés de implementar un proyecto del ferrocarril, y que Trump revisará y estudiará la propuesta. Le mostró el mapa con el proyecto al gobernante norteamericano.

Asfura comentó que se trató el tema de inversión extranjera en Honduras y cómo fomentar el empleo, modernizar y dar oportunidades, esperanza y darles un nuevo giro a las relaciones comerciales. (RO)