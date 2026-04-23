Sector privado asegura que negociación del salario mínimo está avanzada en un 75 % y llama a un acuerdo “sensato”

Tegucigalpa – El representante del sector privado en la mesa de negociación del salario mínimo en Honduras, Fernando García, afirmó que el proceso presenta avances significativos y confió en que en los próximos días se pueda alcanzar un acuerdo entre las partes involucradas.

– Es importante que el esfuerzo sea de todos los sectores, dijo García para que se logre un acuerdo que satisfaga a todas las partes.

García señaló que, hasta el momento, existe un 75 % de consenso entre empresarios, trabajadores y gobierno, por lo que consideró que los puntos pendientes son mínimos. En ese sentido, expresó su expectativa de que en la reunión programada para el próximo lunes se logren nuevos acercamientos que permitan cerrar la negociación.

El dirigente empresarial destacó que el acuerdo debe construirse con el esfuerzo de todos los sectores, subrayando que ninguna de las partes puede imponer su posición. “Hemos venido modificando nuestra postura y acercándonos, como parte de un proceso responsable”, manifestó.

Sin embargo, dejó claro que el sector privado no cederá ante presiones externas, incluyendo posibles protestas de las centrales obreras. Indicó que las consignas o manifestaciones del próximo 1 de mayo –Día del Trabajo– forman parte de la libertad de expresión, pero no influirán en la postura empresarial dentro de la mesa de diálogo.

García insistió en que el principal objetivo es proteger tanto a los trabajadores como la estabilidad económica del país. En ese contexto, advirtió que un incremento desmedido del salario mínimo podría provocar despidos o afectar la sostenibilidad de las empresas tal como ocurrió en 2009.

A su juicio, uno de los factores que limita la generación de empleo formal es el nivel del salario mínimo, el cual calificó como el segundo más alto de Centroamérica, sólo por debajo de Costa Rica. Además, comparó que el salario mínimo hondureño triplica al de Nicaragua, lo que impacta en la competitividad.

Acuerdo sensato

En relación con la productividad, indicó que el país registró un desempeño negativo del 5.3 % el año anterior, lo que indica que no se genera riqueza como ocurre en Costa Rica.

Concluyó afirmando que el ajuste al salario mínimo debe basarse en factores como la inflación y la productividad del año anterior y conforme a la fórmula establecida, el incremento rondaría el 4.98 %, reiterando el llamado a mantener un diálogo respetuoso, técnico y orientado a lograr un acuerdo sostenible para el país.

El salario mínimo en Honduras para 2026 sigue congelado en un promedio aproximado de 13,985 lempiras mensuales, cubriendo diferentes sectores económicos.

Este monto varía según la actividad económica (10 sectores), el tamaño de la empresa (número de empleados) y la ubicación geográfica, ajustándose a la realidad de cada sector. JS