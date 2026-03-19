Sector obrero se declara en «sesión permanente», buscan sellar acuerdo salarial antes de Semana Santa

Tegucigalpa- Las centrales obreras han intensificado las negociaciones para definir el nuevo reajuste al salario mínimo, declarándose en sesión permanente.

El objetivo es claro, declaró el representante de las Centrales Obreras Josué Orellana, suscribir un acuerdo definitivo en las próximas horas o días para brindar certidumbre a la clase trabajadora antes del inicio de la Semana Santa.

Negociación contra el reloj

Josué Orellana, enfatizó que para la comisión negociadora ya no existen «horas ni días inhábiles». La urgencia radica en proteger el poder adquisitivo de los empleados frente al constante incremento en el costo de vida particularmente de la canasta básica.

«Lo importante es que logremos un acuerdo en las próximas horas y le demos esa certeza a los compañeros trabajadores antes de Semana Santa», manifestó Orellana, subrayando que la meta es llegar al feriado con el documento ya firmado.

El dirigente advirtió que factores internacionales, como la subida del crudo a nivel global, amenazan con disparar el índice de inflación en el país. Esta situación presiona la mesa de negociación, ya que, de no alcanzarse un acuerdo pronto, los sectores obreros podrían verse obligados a replantear los porcentajes de aumento hacia arriba para compensar el alto costo de la vida.

Puntos clave de la negociación

Propuesta Inamovible: El sector obrero mantiene su postura sobre los porcentajes presentados, considerándolos el «mínimo vital» para la subsistencia de las familias.

Según Orellana, la contrapropuesta del sector empleador se ha acercado significativamente a la línea de base de los trabajadores, lo que consideró un importante avance.

En ese sentido, afirmó que se confía en que la intermediación del Gobierno de la República sea el factor determinante para cerrar la brecha entre las partes.

Finalmente, el mensaje es que, a pesar de la complejidad del panorama económico, el sector obrero se muestra optimista. «Estamos seguros de que las partes vamos a mandar un mensaje positivo; somos capaces de ponernos de acuerdo y demostrar que el diálogo social es fundamental en este país», concluyó Orellana.LB