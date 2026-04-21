Sector obrero prepara acciones jurídicas contra Ley de Empleo Parcial por “lacerar derechos”

Tegucigalpa – El secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, anunció hoy que se preparan acciones jurídicas en contra de la Ley de Empleo Parcial por “lacerar derechos” de los trabajadores.

Al igual que la Ley de Empleo por Hora, la Ley de Empleo Parcial también lacera derechos de los trabajadores, señaló el dirigente.

En ese orden, dijo que se preparan varias acciones, entre ellas jurídicas, para probar que la ley lacera derechos laborales.

“Esa no es la solución para generar empleo en el país”, externó el representante obrero.

Cabe señalar, que la ley se aprobó el pasado 25 de marzo en el Congreso Nacional con el rechazo de la bancada del Partido Libertad y Refundación.

El objetivo de la Ley de Empleo Parcial es regular el régimen especial aplicable a la modalidad excepcional de trabajo a tiempo parcial, como forma de prestación de servicios subordinados en jornada inferior a la ordinaria máxima legal, garantizando seguridad jurídica a trabajadores y patronos.

La ley reconoce el goce de los derechos laborales y de seguridad social en condiciones de igualdad, no discriminación, irrenunciable y proporcionalidad respecto del trabajo a tiempo completo.

La aplicación de la ley es para relaciones de trabajo subordinado del sector privado que se presten bajo jornada a tiempo parcial en todas aquellas actividades económicas y productivas compatibles con esta modalidad.

Quedan excluidos de este régimen: los profesionales sujetos a estatutos legales especiales y trabajadores de oficios domésticos que laboren en habitaciones o residencias particulares.

Asimismo, la publicación define que el contrato individual de trabajo parcial es entre una persona natural que se compromete a prestar servicios a tiempo parcial a otro componente natural o jurídico.

La jornada laboral debe incluir descansos a la persona que no pueda abandonar su puesto de trabajo.

Sin embargo, Durón dijo que esta ley “no es la solución para generar empleo en el país”.

Al contrario, esta ley solo puede generar más informalidad, mayor migración y más precariedad. “No es segmentando el salario de los trabajadores que se va a generar movilidad social», zanjó el secretario de la Central General de Trabajadores. (RO)