Sector obrero pide acelerar proceso de negociación del salario mínimo y recuerda que es retroactivo

Tegucigalpa – El secretario de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, pidió hoy acelerar el proceso de negociación del salario mínimo en Honduras y recordó que es de carácter retroactivo, es decir el nuevo ajuste se deberá aplicar desde el mes de enero.

“Lo que hay que hacer es un acuerdo rápido; la ley dice que tiene que ser aplicado desde el primero de enero”, expresó.

Entre más nos tardamos en ese proceso de discusión, ya le habrán subido a la canasta básica, opinó.

Reflexionó que si el proceso se demora el proceso inflacionario podría haber aumentado para el momento de lograr acuerdos.

“Hay que tener beneficio equitativo, que se beneficie la empresa, el trabajador y no un beneficio en contra del otro”, acentuó.

No obstante, externó que a su criterio se va a llegar a acuerdos antes del 15 de marzo.

Sin embargo, dijo que estar negociando salarios mínimos todos los años es un problema. (RO)