Sector obrero expresa preocupación por no haber logrado acuerdo en negociación del salario mínimo antes de Semana Santa

Tegucigalpa – El sector obrero expresó su preocupación ante la falta de acuerdo con la empresa privada en la negociación del salario mínimo del 2026 antes de la Semana Santa.

Así lo manifestó uno de los representantes del sector obrero, Josué Orellana, quien indicó que debería haber certeza para los trabajadores que sufre de un alto costo de la vida.

Afirmó que hay consensos que cuando se llegue acuerdo al ajuste salarial habrá retroactividad será a partir del 1 de enero.

Orellana clamó al sector privado a tener reuniones y lograr un acuerdo en el menor tiempo posible para que los trabajadores puedan gozar del ajuste.

El representante consideró que se ha acortado las distancias entre las cifras que proponen ambas partes involucradas y llegar a un acuerdo.

Sostuvo que debe haber certeza y estabilidad en los trabajadores del sector privado ante los altos costos de la canasta básica. AG