Sector obrero confía en firmar hoy el acuerdo de salario mínimo: “No hay mañana”, advierte Josué Orellana

Tegucigalpa- El representante del sector obrero, Josué Orellana, aseguró que este día debe concretarse la firma del acuerdo sobre el salario mínimo en Honduras, al afirmar que la clase trabajadora no puede seguir esperando una decisión clave en medio del alto costo de vida.

“Hoy se tiene que firmar ese acuerdo sobre el salario mínimo, no hay mañana, eso demanda la clase trabajadora”, enfatizó Orellana, quien expresó optimismo sobre el desarrollo de la jornada de negociación.

El dirigente señaló que tanto trabajadores como empresarios tienen interés en resolver el tema, ya que el sector empleador deberá pagar retroactividad desde enero una vez se oficialice el nuevo ajuste salarial. Asimismo, subrayó la urgencia de brindar certeza económica a los trabajadores, cuyos ingresos han perdido capacidad adquisitiva frente al encarecimiento de la canasta básica.

Orellana explicó que el proceso ha sufrido retrasos debido a que la comisión negociadora no se instaló en diciembre como correspondía, iniciando las discusiones hasta dos meses después. No obstante, indicó que actualmente se encuentran en la quinta reunión y que el ambiente es favorable para alcanzar consensos.

Entre los puntos pendientes, detalló que aún se debe definir si el acuerdo será de carácter plurianual o únicamente para el año 2026, además de analizar la contrapropuesta presentada por el sector obrero en la última sesión.

“Estamos con toda la buena energía y actitud positiva para poder llevar estabilidad al país. Hoy podríamos, en un 99%, asegurar que se firmará ese acuerdo”, afirmó.

El representante obrero concluyó que existe voluntad de las partes para suscribir el acta de compromiso y dar una respuesta concreta al pueblo hondureño, especialmente a los trabajadores que enfrentan dificultades económicas en el contexto actual.LB