Sector empresarial e internacional pide garantizar debido proceso y seguridad jurídica en caso de inversionista estadounidense

Tegucigalpa- Representantes del sector empresarial, observadores internacionales y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos acompañaron este jueves al inversionista estadounidense Murray Paul Farmer durante una audiencia programada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en medio de llamados para garantizar seguridad jurídica y respeto al debido proceso en Honduras.

Farmer, quien según la información proporcionada mantiene cerca de 30 años de inversiones en el país, cumple actualmente 59 días bajo arresto domiciliario dentro de un proceso judicial que ha despertado preocupación en sectores empresariales y observadores internacionales.

De acuerdo con el pronunciamiento divulgado, empresarios y representantes internacionales consideran que el caso genera inquietud respecto a la estabilidad jurídica para la inversión extranjera en Honduras, especialmente por tratarse de un inversionista vinculado al desarrollo de proyectos de infraestructura y agua potable.

Asimismo, señalaron que existen cuestionamientos sobre el origen del proceso judicial, argumentando que el Estado hondureño mantiene deudas pendientes con empresas relacionadas con Farmer, situación que —según exponen— podría interpretarse como un mecanismo de presión o represalia.

Los sectores presentes en la audiencia también hicieron énfasis en la necesidad de que el Poder Judicial actúe con independencia y garantice el respeto a las garantías constitucionales y derechos humanos del ciudadano estadounidense.

Antes de ingresar a la audiencia, Murray Farmer manifestó que Honduras no puede aspirar al crecimiento económico si los inversionistas que han contribuido al desarrollo del país enfrentan procesos judiciales en lugar de protección legal.

“La transparencia de este caso es vital para la imagen internacional de la nación”, expresó el inversionista ante medios de comunicación.

La presencia de representantes empresariales, observadores internacionales y funcionarios diplomáticos en la audiencia refleja el interés y seguimiento que el caso ha generado fuera de Honduras, especialmente en torno a temas relacionados con inversión extranjera, seguridad jurídica y funcionamiento del sistema judicial hondureño. IR