Sector cinematográfico pide derogar artículo que adscribe Dirección General de Cinematografía a la Secretaría de Cultura

Tegucigalpa – Organizaciones del sector cinematográfico de Honduras solicitaron este domingo la derogación del artículo 13 del decreto 04-2026 que contiene la adscripción de la Dirección General de Cinematografía a la Secretaría de Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras.

Las organizaciones Asociación Hondureña de Cineastas Linterna Mágica, la Asociación Hondureña de Productoras Cinematográficas y Audiovisuales (AHPCA) y la Colectiva de Cineastas Hondureñas (CCH) emitieron un pronunciamiento para defender la Ley de Cinematografía de Honduras contenida en el decreto 03-2019.

Informaron que se reunieron con la Secretaría de Cultura para conocer la postura institucional respecto a la Dirección General de Cinematografía para plantear la importancia de preservar la Ley de Cinematografía y la institucionalidad que esta establece para el desarrollo del sector audiovisual.

Las organizaciones cinematográficas sostuvieron que con la Ley de Cinematografía se ha permitido el desarrollo progresivo de la industria audiovisual del país.

“La autonomía técnica y operativa de la Dirección General de Cinematografía es un elemento central del diseño de la Ley de Cine, ya que garantiza la transparencia, la continuidad de las políticas públicas del sector y la adecuada articulación con el Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC) bajo un modelo de gobernanza público-privado”, cita el pronunciamiento.

Asimismo, indicaron que la seguridad jurídica y la estabilidad institucional son condiciones indispensables para el desarrollo de la industria audiovisual.

Advirtieron que, sin estas garantías, el país sufre el riesgo de perder oportunidades de inversión internacional, coproducciones y acceso a fondos multilaterales.

Actualmente, el ecosistema cinematográfico hondureño mantiene en desarrollo más de 20 proyectos (largometrajes, documentales y series) con una inversión proyectada superior a 3.5 millones de dólares en los próximos tres años, de los cuales entre 60% y 70% se ejecutan directamente en el país.

Finalmente, reiteraron su disposición de continuar trabajando de manera articulada con las instituciones del Estado, el sector privado y la comunidad cinematográfica, con el objetivo de fortalecer la institucionalidad existente y asegurar el crecimiento sostenido de la industria audiovisual hondureña. AG