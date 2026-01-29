Sector camaronero urge al nuevo gobierno reabrir exportaciones con Taiwán tras cierre de 92 fincas

Tegucigalpa – Al menos 92 empresas camaroneras han cerrado operaciones en el país debido a la falta de mercado para sus exportaciones, situación que ha provocado la pérdida de unos 7,000 empleos directos, recordó el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Camarón Wilmer Cruz.

– Camaroneros depositan esperanzas en el nuevo gobierno para rescatar el sector y recuperar mercados.

Cruz explicó que la crisis se agudizó tras la pérdida del mercado taiwanés, destino al que se exportaba cerca del 40 % del camarón hondureño.

Según el dirigente, ningún otro mercado ha logrado absorber ese volumen de producción, lo que ha generado fuertes pérdidas económicas, endeudamiento de los productores y el cierre de numerosas fincas en la zona sur del país.

“Nosotros hemos tenido una situación bastante difícil en el rubro del camarón. Hoy tenemos grandes esperanzas de que se pueda reabrir ese gran mercado por excelencia que teníamos con Taiwán, porque eso fue lo que nos trajo esta crisis. Necesitamos que se reactiven las exportaciones de inmediato para poder recuperar nuestra economía y la del país”, expresó.

El representante del sector señaló que, aunque existen otros mercados, estos no han sido suficientes para compensar la caída de las exportaciones hacia Taiwán, lo que ha dejado a muchas empresas sin capacidad para operar y a miles de familias sin sustento.

Además, advirtió que los productores enfrentan serios problemas financieros, ya que mantienen deudas que no pueden honrar debido a la falta de ingresos.

Finalmente, el sector camaronero manifestó tener grandes expectativas con el nuevo gobierno del presidente, al que solicitan decisiones urgentes para reactivar el comercio exterior, especialmente con Taiwán, y así evitar que la crisis se profundice aún más en una de las principales actividades económicas de la zona sur de Honduras. LB