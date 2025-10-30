Sector cafetalero urge de un financiamiento de L 20 mil millones

Tegucigalpa – El vicepresidente de la junta directiva del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe), Mario Suazo dijo que el sector cafetalero urge de un financiamiento de alrededor de 20 mil millones de lempiras.

Detalló que parte de esos recursos está disponible en el sector, pero que es necesario un complemento.

El directivo cafetalero indicó que este es un buen momento para que la banca le apueste al sector ya que los precios internacionales garantizan buenos ingresos y capacidad de pago.

“Sobretodo el mensaje es repetir a la banca privada, los productores tenemos ya un registro de muchos que pagan sus deudas y ahorita con los buenos precios es el momento oportuno para invertir en el sector cafetalero”.

Suazo señaló que los análisis de mercado sugieren que el precio del café podría sostenerse en 350 dólares el quintal en la presente cosecha.

“Podríamos fácilmente aumentar la productividad para volver a los 10 millones de quintales que generamos más o menos hace 10 años y esa es la expectativa del sector, trabajar para aumentar la producción nacional y generar mayor ingreso”. VC