Sector azucarero centroamericano lanza en Honduras la quinta edición de la campaña regional ¡Yo Te Cuido! contra el trabajo infantil

Tegucigalpa – Este 21 de mayo, la agroindustria azucarera centroamericana reafirma su compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia mediante el lanzamiento oficial de la campaña regional ¡Yo Te Cuido! 2026, una iniciativa de formación y sensibilización impulsada por la Asociación de Azucareros del Istmo Centroamericano – AICA, en conjunto con sus organizaciones miembro.

En esta quinta edición, Honduras actúa como país anfitrión del lanzamiento de la campaña, marcando cinco años consecutivos de esfuerzos regionales orientados a sensibilizar, educar y movilizar a trabajadores, familias, productores independientes, comunidades y otros actores clave sobre la prevención del trabajo infantil. La campaña se desarrollará de forma simultánea en los países miembros de AICA del 21 de mayo al 31 de agosto de 2026, y sus resultados serán presentados en septiembre del presente año.

¡Yo Te Cuido! se ha consolidado como un esfuerzo regional de educación y sensibilización que busca que trabajadores, familias, productores y comunidades comprendan los riesgos del trabajo infantil y actúen como agentes de prevención.

“Para APAH, prevenir el trabajo infantil es una responsabilidad permanente. El sector azucarero hondureño ha impulsado sistemas de prevención, controles operativos y acciones de sensibilización que reflejan un compromiso serio con una producción responsable. Estos esfuerzos han sido compartidos con autoridades nacionales, organizaciones aliadas, socios comerciales y clientes comprometidos con cadenas de suministro libres de trabajo infantil. Nuestro reto es seguir trabajando junto a las comunidades para proteger a la niñez y evitar retrocesos”, comentó el Abogado Gerardo J. Guillén, Director Ejecutivo de la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras.

Desde su primera edición en 2022, la campaña ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma regional activa de prevención. A la fecha, se han desarrollado más de 800 acciones de formación y sensibilización en las principales zonas productoras de caña de azúcar de la región, entre ellas talleres, charlas comunitarias, concursos y actividades con materiales educativos dirigidos a fomentar una mayor comprensión sobre los riesgos, consecuencias e implicaciones legales y sociales del trabajo infantil.

“La campaña ¡Yo Te Cuido! forma parte de un esfuerzo más amplio del sector azucarero centroamericano para prevenir el trabajo infantil. En los distintos países se han implementado sistemas de prevención y cumplimiento que combinan políticas, controles, monitoreo, protocolos de actuación y trabajo con comunidades. La formación y sensibilización son esenciales porque convierten esos sistemas en cultura preventiva: permiten que trabajadores, productores, familias y comunidades identifiquen riesgos y actúen a tiempo para proteger a la niñez”, afirmó Juan Carlos Fernández, Director Ejecutivo de AICA.

El impacto de esta iniciativa ha trascendido fronteras y su enfoque parte de una idea clave: prevenir el trabajo infantil no solo implica cumplir la ley, sino también generar conciencia sobre sus efectos en la educación, la salud, la dignidad y el futuro de niñas, niños y adolescentes.

En 2023, la campaña fue reconocida con el galardón internacional “Líderes del Cambio”, otorgado por la Organización Internacional de Empleadores – OIE, de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, en reconocimiento a su enfoque innovador, su alcance regional y su sostenibilidad en el tiempo.

“La prevención del trabajo infantil es una prioridad permanente dentro de la agenda de sostenibilidad del sector azucarero centroamericano. Hemos aprendido que los avances solo se sostienen cuando existen sistemas, continuidad y compromiso institucional. Por eso, esta quinta edición de ¡Yo Te Cuido! reafirma una convicción regional: la niñez debe estar protegida, en la escuela y con oportunidades para desarrollarse plenamente. Como sector, seguiremos trabajando junto a nuestras asociaciones nacionales, aliados y comunidades para prevenir retrocesos y fortalecer una cultura de cuidado”, expresó Mario Amador, Presidente de AICA.

La Campaña de Prevención del Trabajo Infantil 2026 es implementada como un esfuerzo coordinado por la Asociación de Azucareros del Istmo Centroamericano (AICA), junto con sus organizaciones miembros:

-Asociación de Azucareros de Guatemala, Asazgua / Guatecaña.

-Asociación Azucarera de El Salvador / Fundazúcar El Salvador.

-Asociación de Productores de Azúcar de Honduras, APAH.

Empresa de Servicios Azucareros, S. A. Nicaragua, ESASA.

-Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar de Costa Rica, LAICA.

Desde su inicio en 2022, la campaña ha contado con apoyo técnico de la OIT, así como el acompañamiento y respaldo de la Red de Integración Centroamericana por la Responsabilidad Social Empresarial – Red INTEGRARSE y la Federación de Cámaras Agropecuarias y Agroindustriales de Centroamérica – FECAGRO.