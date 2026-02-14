Sector agropecuario hondureño en “sala de quirófano”, advierte Fenagh

Tegucigalpa– El director de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), José Chacón, aseguró que el sector agropecuario del país atraviesa una crisis profunda, al punto de encontrarse “en la sala de emergencia, pero no en la entrada del hospital, sino en la sala de quirófano”.

El desafío del cambio climático

El ingeniero Chacón en entrevista con Proceso Digital señaló que uno de los principales problemas que enfrenta el sector es el cambio climático, el cual calificó como uno de los mayores retos actuales. “Es algo que no podemos controlar, pero sí debemos adaptarnos.

El cambio climático llegó para quedarse y el mundo entero vive una situación climática muy seria, de la cual Honduras no está exenta”, afirmó.

En ese sentido, explicó que los productores deben comenzar a implementar prácticas de adaptación dentro de las fincas y unidades de producción, tanto ganaderas como agrícolas e industriales. Entre estas medidas destacó el mejoramiento genético, especialmente en la genética bovina y en los granos básicos, con el objetivo de contar con variedades más resistentes a sequías o excesos de lluvia.

Asimismo, el dirigente subrayó la necesidad de que el gobierno impulse políticas públicas orientadas a la adaptación climática y al fortalecimiento del sector productivo. “Como productores tenemos una gran responsabilidad, pero el Estado también debe crear políticas que nos ayuden a enfrentar estos desafíos”, expresó.

Sin infraestructura posibilidades de desarrollo se debilitan

Otro de los grandes retos mencionados por Chacón es la falta de infraestructura, especialmente en sistemas de riego. Indicó que es necesario potenciar esta área para que los productores puedan pasar de una o dos cosechas al año a cuatro o cinco, lo que permitiría una mayor rentabilidad.

“No podemos tener la tierra inactiva durante varios meses sin producir nada”, sostuvo.

También resaltó la importancia de mejorar la infraestructura vial, ya que muchas fincas carecen de carreteras adecuadas para sacar los productos al mercado. “No es posible hablar de desarrollo agropecuario cuando los caminos están en tan mal estado que dificultan la comercialización”, agregó.

Finalmente, Chacón enfatizó que otro de los temas claves en los retos que tiene el sector agrario el de la comercialización. Aseguró que, aunque existan incentivos fiscales, financiamiento e inversiones en infraestructura, si los productores no obtienen buenos precios por sus productos, no tendrán el estímulo necesario para seguir invirtiendo. “Si no hay un mercado justo y rentable, no habrá crecimiento ni sostenibilidad en la producción”, concluyó. LB