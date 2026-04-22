Sector agroalimentario advierte de reducción presupuestaria de más de L. 5 mil millones

Tegucigalpa – El sector agroalimentario de Honduras advirtió este miércoles de un recorte de fondos de más de cinco mil millones de lempiras, luego de la aprobación del Presupuesto General 2026.

Así lo manifestó el presidente de los productores de arroz, Ramón Rodríguez, quien confirmó la reducción del presupuesto asignado a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

Reveló que a la SAG se le reduce tres mil 597 millones de lempiras, mientras que a Banadesa se le quitan mil 792 millones.

(LEER): Aprobado presupuesto general del país por L. 444,335.8 millones

Rodríguez comentó que se necesita implementar sistemas de riego a nivel nacional; pero que será imposible con la reducción presupuestaria en estas dos instituciones.

Sostuvo la necesidad de la aprobación de una Ley de Rehabilitación y Reactivación Económica que incluya la readecuación de deuda que consiste en un alivio para los productores. Afirmó que con el decreto se rehabilitarían 48 mil familias que están en problemas por pérdidas de cosechas.

El presidente de los productores de arroz aseguró que Banadesa tendría siete millones de lempiras disponibles en subsidios para dar préstamos a los diferentes rubros con la Ley de Reactivación Económica.

Detalló que el sector de granos básicos generó el año pasado más de 900 mil empleos, en base al censo agrícola de la SAG. AG