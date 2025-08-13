Secretario Rubio dice que a Maduro hay que enfrentarlo con algo más que recompensas

Tegucigalpa/Washington – El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó este martes que su país debe enfrentar al dictador venezolano Nicolás Maduro “con algo más que recompensas”, en referencia a que la semana pasada Washington dobló la recompensa que ofrece por el hombre fuerte de Caracas a 50 millones de dólares.

“En algún momento tenemos que decir que vamos a enfrentarnos a esta gente, y tenemos que hacerlo con algo más que recompensas”, insistió el jefe de la diplomacia de Washington.

“A Maduro lo llaman dictador porque lo es. No es un funcionario del gobierno, en esencia no reconocemos la legitimidad de su gobierno. No es un gobierno legítimo”, señaló el titular del Departamento de Estado.

Rubio detalló que “hay que tratarlos como lo que son, que no es un gobierno, ni una dictadura en sí misma, sino un cartel de la droga. Es un régimen narcoterrorista que se ha apoderado del territorio venezolano”.

El jefe de la diplomacia estadounidense brindó hoy una entrevista a la WABC Radio de Estados Unidos y la misma fue reproducida por diversos medios internacionales.

“Lo que es, es el jefe de una organización logística dedicada al tráfico de drogas, un cartel, el Cartel de los Soles, que básicamente está dirigido por el Ejército. Básicamente permiten a los narcotraficantes no solo transportar drogas a través de Venezuela, sino hacerlo utilizando, por ejemplo, instalaciones militares”, definió Rubio a Maduro.

Señaló que la situación “es como si un cartel de la droga hubiera tomado el control del territorio nacional”, el caso venezolano.

Indicó que “hay bandas de narcotraficantes que operan desde Venezuela con total impunidad”, que extienden su poder a Colombia, Ecuador y los países de Centroamérica.

El secretario Rubio afirmó que el impacto en Estados Unidos es enorme, porque “están inundando nuestro país con veneno todos los días, destruyendo vidas estadounidenses, destrozando familias y arrasando comunidades”. (PD).