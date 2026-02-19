Secretario Privado de la Presidencia se reúne con encargada de Negocios del Perú

Tegucigalpa – El secretario de la Presidencia, Luis Castro, celebró este jueves un encuentro diplomático en Casa Presidencial con la encargada de Negocios de la embajada de Perú en Honduras, Yvette Noemí Beoutis Candahuana, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Tras la reunión, la diplomática calificó el diálogo como “productivo” y destacó que los vínculos entre Honduras y Perú atraviesan un momento positivo, cimentado en el respeto, la cooperación y la cercanía histórica entre ambos pueblos.

«La relación con Honduras siempre ha sido muy buena, porque nuestros pueblos son trabajadores, solidarios y de carácter. Honduras merece un gran destino», comentó Beoutis Candahuana.

Elecciones en Perú

Asimismo, informó que el próximo 12 de abril de 2026 se celebrarán las elecciones generales en Perú, por lo que invitó a los ciudadanos peruanos residentes en Honduras a ejercer su derecho al voto en la sede diplomática localizada en Tegucigalpa.

La funcionaria explicó que ya se remitió una nota oficial al presidente de Honduras, Nasry Asfura, notificando el proceso electoral, e indicó que la jornada se desarrollará en la embajada de Perú desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. JS