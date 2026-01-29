Secretario general de la ONU reafirma compromiso de trabajar con el nuevo gobierno hondureño

Tegucigalpa – El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres expresó sus felicitaciones al presidente hondureño, Nasry Asfura por su investidura mediante una misiva, al tiempo que el equipo de la ONU en Honduras reafirmó el compromiso de trabajar con el nuevo gobierno para alcanzar los objetivos compartidos.

“Me complace transmitirle mis felicitaciones por su toma de posesión como Presidente de la República de Honduras y desearle éxito en el ejercicio de sus funciones. Cuento con su liderazgo para continuar fortaleciendo los fuertes vínculos de cooperación entre Honduras y la Organización de las Naciones Unidas”, cita la carta enviada por Guterres a Asfura.

Carta de felicitaciones del Secretario General de Naciones Unidas, @antonioguterres, enviada al Presidente Nasry Asfura.



El equipo de @ONUHonduras se suma a su mensaje reafirmando el compromiso de trabajar con su Gobierno para alcanzar los objetivos compartidos. pic.twitter.com/CrI3wZf5fb — ONU Honduras (@ONUHonduras) January 29, 2026

El secretario general de la ONU celebró asimismo el compromiso expresado en el Plan de Gobierno del nuevo presidente hondureño de prevenir y resolver la conflictividad social mediante políticas públicas orientadas a la cohesión social y la inclusión.

“Confío en que la conformación de su Gobiemo refleja el principio de igualdad de género que fortalece la gobernabilidad democrática”, señaló en su nota. VC