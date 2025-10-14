Secretario del IP presenta al MP 41 líneas de investigación por casos de corrupción

Tegucigalpa – El secretario del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra, presentó en el Ministerio Público 41 líneas de investigación que involucran a más de 100 personas por posibles actos de corrupción en pasadas administraciones.

“A punto de vista son catalogados como corrupción, son 41 líneas de investigación que hemos detectado y hemos dado las respectivas resoluciones”, declaró a periodistas.

Desglosó que hay casos de alteración de viáticos por empleados del IP, denuncias contra notarios públicos por falsificación de firmas y sellos, falsificación de los mismos instrumentos públicos, alteración de certificaciones de herencias y otras irregularidades.

Bocanegra dijo que estos expedientes marcarán un precedente para poner un alto a casos que perjudican a la población.

El funcionario denunció que se han alterado claves catastrales y traslapes que alteran el derecho a una propiedad.

Reveló que los casos implican los años 2019, 2020, 2021, y los primeros meses de 2022.

Anheló que el Ministerio Público le dé trámite a estos expedientes en la mayor brevedad posible y resuelva de manera objetiva.

Bocanegra remarcó que la mayoría de los casos implica las administraciones de Ebal Díaz y de personas cercanas al diputado Jorge Cálix.

Subrayó que hubo un desfalco consistente en la unidad de coordinadora de proyectos del IP. AG