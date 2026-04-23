Secretario del CN exige al MP que investigue a cinco empresas constructoras vinculadas al caso Sedesol

Tegucigalpa – El secretario del Congreso Nacional, Francis Cabrera, exigió al Ministerio Público que investigue a cinco empresas constructoras por supuestamente estar involucradas con el escándalo en la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

“Yo denuncie a cinco empresas constructoras, las cuales tengo conocimiento y me han hecho llegar documentación de cuestiones irregulares que deben ser castigadas, entiendo que hay más empresas”, declaró el diputado liberal.

Cabreras comentó que en la zona del occidente ha operado empresas de construcción que fueron contratadas con alguna irregularidad, ejecutaron obras de mala calidad e incumplieron con las garantías necesarias.

El diputado por el departamento de Copán señaló que estas empresas dejaron abandonado los trabajos de construcción, señalando que motivos suficientes para que no sigan trabajando para el Estado.

Aseveró que hay diputados involucrados en estas empresas y deben deducirles responsabilidad penal.

Añadió que las personas detrás de las empresas constructoras están vinculados a los mismos actores involucrados en el robo de Sedesol donde manipularon, mal ejecutaron y drenaron fondos. AG