Secretario del CN descarta nuevos juicios políticos y niega partida confidencial en el Presupuesto

Tegucigalpa – El secretario del Congreso Nacional de Honduras, Carlos Ledezma, aseguró que actualmente no existe ningún proceso ni ambiente político para impulsar nuevos juicios políticos contra funcionarios o actuales diputados.

– El parlamentario reconoció que no existe ambiente para juicio político para diputados que integraron la comisión permanente en el Congreso presidido por Luis Redondo.

Ledezma indicó que, hasta el momento, no hay denuncias en curso ni conocimiento de nuevas solicitudes, y explicó que los juicios políticos anteriores se aprobaron únicamente tras alcanzar los 86 votos requeridos en el pleno, en consenso entre las distintas bancadas.

Recalcó que, de no lograrse esa mayoría, las iniciativas pasan a archivo, como ocurrió en períodos anteriores.

Asimismo, descartó que exista intención de promover acciones contra los integrantes de la comisión permanente, señalando que “no hay ambiente” para ese tipo de procesos en este momento.

Niega partida confidencial

En otro tema, el funcionario negó categóricamente que el Presupuesto General de la República contemple una partida confidencial de 5 mil millones de lempiras. “Completamente falso”, afirmó, aclarando que lo que existe es un fondo de contingencia administrado por la Secretaría de Finanzas, destinado a atender emergencias y necesidades imprevistas, y no de uso discrecional de la Presidencia.

Finalmente, confirmó que el proceso de elección de los nuevos representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) será abierto, multipartidario y basado en consensos, subrayando que alcanzar los 86 votos en el pleno será clave para definir a los sustitutos, lo que obligará al diálogo entre las diferentes fuerzas políticas. LB