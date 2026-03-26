Secretario del CN confirma no se han recibido denuncias contra Marlon Ochoa y Mario Morazán

Tegucigalpa – El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, confirmó que no se han recibido denuncias contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán.

“No hay ninguna denuncia interpuesta contra estas personas u otros funcionarios públicos que sean nombrados por el Congreso Nacional”, dijo en declaraciones a la emisora Radio América.

Ledezma mencionó que si el Congreso Nacional recibe denuncias para aplicación de juicio político, será respetuoso de la ley y se recibirá para darle trámite y someterla para sí recopila más de 86 votos.

Consultado si dentro de la agenda legislativa después de Semana Santa será juicio político para Ochoa y Morazán, Ledezma contestó que el Congreso Nacional debe ratificar la nómina de presidente que propone el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sobre la presidencia de la CSJ, Ledezma manifestó que el pleno de magistrados decidirá el sustituto de Rebeca Ráquel Obando hasta en marzo del 2030. AG