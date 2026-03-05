Secretario de Seguridad y Fiscal General acuerdan fortalecer procesos para reducir impunidad

Tegucigalpa – El Secretario de Seguridad, Gerzon Velasquez, sostuvo una reunión con el Fiscal General del Ministerio Público, Johel Zelaya con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional en el combate al delito y las estrategias de seguridad en el país.

En el encuentro también participaron el Director General de la Policía Nacional, Comisionado de Policía, Rigoberto Oseguera Mass, y el Subsecretario en el Despacho de Asuntos Policiales, Comisionado General (R) Rommel Martínez.

La reunión permitió fortalecer los mecanismos de coordinación en beneficio de la población hondureña, consolidando esfuerzos para garantizar mayor seguridad y una respuesta más efectiva frente a la criminalidad. JS