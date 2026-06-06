Secretario de Seguridad destaca reducción de 40 homicidios y reafirma proceso de depuración policial

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó que Honduras registra una reducción de 40 homicidios en comparación con las estadísticas correspondientes al año 2025, un resultado que atribuyó a los esfuerzos que realizan las autoridades para fortalecer la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.

El funcionario reconoció que durante el mes de marzo se produjo un incremento en los índices de violencia; sin embargo, señaló que el resto de los meses reflejan una tendencia a la baja en los homicidios.

“Fue en marzo que tuvimos un incremento, pero los demás meses tenemos una reducción de homicidios. Queremos reducir los homicidios y crear condiciones de seguridad para que todos tengamos oportunidades”, expresó.

Velásquez también se refirió al reciente hecho violento ocurrido en el departamento de Colón, calificándolo como lamentable. No obstante, aseguró que los cuerpos de seguridad trabajan intensamente para identificar y capturar a los responsables en el menor tiempo posible.

Asimismo, destacó que la seguridad continúa siendo una prioridad no solo para Honduras, sino para toda la región centroamericana.

En relación con los desafíos que enfrenta la institución, indicó que uno de los principales obstáculos son las limitaciones presupuestarias, debido a compromisos financieros heredados de administraciones anteriores. Pese a ello, afirmó que se mantienen los esfuerzos para fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional.

Sobre el proceso de reestructuración de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), explicó que se está llevando a cabo una evaluación rigurosa de su personal con el propósito de conservar únicamente a los agentes que cumplan con los estándares requeridos.

“La Policía Nacional está siempre en un proceso de depuración constante”, apuntó.

El ministro dio la declaración cuando participaba en la XXXVI Carrera Deportiva Policial, una actividad que reúne a miembros de la institución y ciudadanos en una jornada orientada a promover el deporte, la integración y los hábitos saludables. IR