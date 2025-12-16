Secretario de OEA pide a Estados miembros no interferir en las elecciones de otros países

Washington.- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, pidió este martes a los Estados miembros no interferir en los procesos electorales de otros países y dejar esa decisión en manos de la gente, tras lo ocurrido con las elecciones en Honduras y Chile.

«Se está desarrollando una tendencia en el continente en la que algunos sienten la necesidad de opinar sobre los procesos electorales de otros países. Esta no es una buena tendencia. Ningún país debería interferir en los procesos electorales de otros», sentenció Ramdin en una rueda de prensa.

El secretario general respondió así al ser preguntado por las palabras del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien llamó «nazi e hijo de nazi» a José Antonio Kast, ganador de las presidenciales chilenas del pasado domingo.

Coincide además con la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones de Honduras, en las que pidió el voto por el candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, quien encabeza el recuento, aunque este no ha finalizado tras más de dos semanas.

Ramdin dijo no a querer posicionarse sobre la actitud de un líder en concreto y aclaró que las injerencias no solo suceden en relación a los comicios hondureños del 30 de noviembre, sino en otros países.

«Los procesos electorales son un ejercicio nacional, aunque por supuesto debemos asegurarnos de que sean libres, justos, organizados y transparentes», subrayó.

El pasado 27 de noviembre, tres días antes de los comicios en Honduras, Trump, en una publicación en su cuenta de Truth Social, se refirió a Asfura como el «único verdadero amigo de la libertad en Honduras» y agregó que podrían «trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas».

Al día siguiente, anunció un indulto para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Antes de las elecciones legislativas de Argentina en octubre pasado, Trump condicionó la ayuda financiera para ese país a que ganara el partido del presidente argentino, Javier Milei.

Tras las elecciones del domingo en Chile, Petro arremetió en redes contra Kast: «El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet». EFE/ir