Secretario de Estado de EEUU: «Los golpes más duros» para Irán «aún están por venir»

Washington – El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, aseguró este lunes que «los golpes más duros» del Pentágono contra Irán «aún están por venir» y que la siguiente fase de ataques que prepara Washington «será aún más severa».

Los golpes más duros del Ejército estadounidense aún están por venir. «La siguiente fase será aún más severa para Irán que la actual», afirmó de manera rotunda en el Capitolio Rubio, quien añadió que no sabe cuánto durará la operación Furia Épica, el ataque conjunto con Israel lanzado desde el sábado contra Irán.

«No sé cuánto tardará. Tenemos objetivos. Vamos a seguir así mientras sea necesario para alcanzarlos, y los alcanzaremos: El mundo será un lugar más seguro cuando terminemos esta operación», explicó el máximo responsable de la diplomacia estadounidense.

A su vez, Rubio aseguró también que el objetivo del ataque a Irán «es negarles la capacidad de usar misiles balísticos para amenazar a sus vecinos, a nuestras bases y a nuestra presencia en la región».

«Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, y aunque nos gustaría ver un nuevo régimen, la realidad es que, sin importar quién gobierne ese país dentro de un año, no tendrá estos misiles balísticos ni estos drones para amenazarnos», detalló el secretario de Estado.

«Nuestro objetivo es destruir sus capacidades de misiles balísticos y su capacidad para fabricarlos, así como la amenaza que representa su armada para el transporte marítimo mundial», añadió Rubio, que afirmó que a Washington no le «importaría» que el régimen Ayatolá se viniera abajo tras los ataques y dijo que el Gobierno de Donald Trump espera que «el pueblo iraní pueda derrocar a ese Gobierno».

Al anunciar los ataques el fin de semana el propio Trump apuntó a que la ofensiva buscaba acabar con el Ejecutivo islamista, que gobierna el país desde 1979.

Rubio, que acudió este lunes a la Cámara de Representantes para explicar los motivos de la intervención y hacer frente a la polémica por haber atacado Irán sin haber pedido permiso al Congreso, afirmó que, en última instancia, la intervención estadounidenses pretendía que el régimen de los ayatolás, con quien Washington estaba negociando a cuenta de su programa atómico, no pudiera «tener un programa nuclear».

El secretario de Estado aseguró que Washington consideraba que «había una amenaza inminente» de Teherán en términos armamentísticos y por eso actuó.

Los ataques iniciados el sábado por EE.UU. e Israel contra Irán han acabado con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y otras figuras de la cúpula de la república islámica. JS