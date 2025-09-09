Secretario de Educación instruye realizar desfile en rutas tradicionales

Tegucigalpa – El secretario de Educación, Daniel Sponda, instruyó hoy realizar los desfiles de las fiestas patrias en las rutas tradicionales.

“En mi condición de Presidente del Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) instruyó a quien corresponda para que el recorrido de los desfiles en la ciudad de San Pedro Sula y demás ciudades del país, se realicen como tradicionalmente se han desarrollado a los largo de los años, ya que constituye una tradición del pueblo”, escribió el funcionario.

Los protagonistas de los desfiles son nuestros estudiantes que tienen meses preparándose, hoy quiero ratificar que el compromiso del Gobierno de la Presidenta Xiomara es con la niñez y juventud.



Los protagonistas de los desfiles son nuestros estudiantes que tienen meses preparándose, hoy quiero ratificar que el compromiso del gobierno de la presidenta Xiomara es con la niñez y juventud, enfatizó el secretario de Educación.

En el caso de la ciudad de San Pedro Sula, la ruta oficial del desfile de escuelas el 15 de septiembre será desde el bulevar Morazán en la décima avenida norte y culminará en la 105 Brigada de Infantería.

Lo anterior luego que la alcaldía municipal de SPS intentara modificar la ruta de los desfiles.

Sin embargo, desde la Dirección Departamental de Educación de Cortés se informó que no autorizó a la alcaldía de San Pedro Sula para convocar ni organizar desfiles escolares.

Las autoridades advirtieron que toda actividad distinta a la ruta oficial del desfile escolar del 15 de septiembre no tendrá validez académica ni será registrada en las actas oficiales y no generará constancias de participación institucional. (RO)