Secretario de Defensa Nacional suscribe Declaración Conjunta de Seguridad con miembros de “coalición militar”

Tegucigalpa – En el marco de la Conferencia de las Américas contra los Cárteles, el secretario de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard, suscribió la Declaración Conjunta de Seguridad, con sus homólogos integrantes de la nueva “coalición militar”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva «coalición militar» en Latinoamérica contra los cárteles del narcotráfico, durante la cumbre ‘Escudo de las Américas’ en Miami con líderes de derecha de la región, a quienes dijo que necesita su «ayuda».

El mandatario realizó este anuncio durante la cumbre durante el encuentro con 12 mandatarios latinoamericanos de derecha a la que no fueron invitados países con gobiernos progresistas como México, Brasil o Colombia.

Los ministros de Defensa y Seguridad o sus homólogos suscribieron una Declaración Conjunta de Seguridad.

En el documento se comprometen a ampliar la cooperación multilateral y bilateral para fortalecer la seguridad en el hemisferio occidental. (RO)