Secretario de Comercio de EEUU admite haber visitado la isla de Jeffrey Epstein

Washington.- El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, admitió este martes haber visitado la isla del pederasta Jeffrey Epstein durante unas vacaciones con su familia hace más de una década, aunque rechazó haber tenido relación alguna con el empresario.

«Almorcé con él, ya que estaba de vacaciones familiares en un barco. Mi esposa me acompañaba, al igual que mis cuatro hijos y las niñeras», declaró el secretario en una comparecencia ante el Senado sobre una visita que habría tenido lugar en 2012.

Entre los tres millones de nuevos documentos sobre el caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia a finales del mes de enero, aparecía en numerosas ocasiones el nombre de Lutnick.

El contenido de los archivos sugería que el secretario intentó reunirse o llamar a Epstein varias veces desde 2005 e incluso después de que se declarara culpable de solicitar los servicios de prostitución de una menor en 2008.

Sin embargo, Lutnick negó este martes haber tenido una relación estrecha con el pederasta: «Apenas tuve algo que ver con esa persona», insistió.

Sobre la visita a la isla, explicó que también les acompañaba otra pareja con sus hijos. «Eso duró una hora y nos fuimos con todos mis hijos, mis niñeras y mi esposa», añadió.

Preguntado por los legisladores sobre una referencia en los documentos del caso Epstein donde parece que el pederasta tenía algún interés en una de las niñeras que viajaban con la familia, el secretario dijo que desconocía esa intención.

«No tenía ni idea de qué se trataba. Que yo sepa, no tenía nada que ver conmigo», aseguró Lutnick, que insistió en que no tiene «nada que esconder».

Por su parte, la Casa Blanca defendió hoy a Lutnick y subrayó que es un miembro «muy importante» del Gabinete de Donald Trump.

«El presidente lo apoya plenamente», dijo la portavoz de la oficina presidencial, Karoline Leavitt, visiblemente molesta por las numerosas preguntas sobre el caso Epstein al que hizo frente en una rueda de prensa celebrada hoy. EFE/ir