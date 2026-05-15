Secretarías de Desarrollo Social y Salud fortalecen atención comunitaria con nueva flota de motocicletas

Tegucigalpa – Con el objetivo de optimizar la capacidad operativa de los servicios de salud en zonas rurales del país, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), realizó la entrega de 100 motocicletas a la Secretaría de Salud como parte de la cooperación y fortalecimiento interinstitucional.

La inversión supera los 8.4 millones de lempiras y la entrega oficial la hizo la ministra de Sedesol, Fátima Juárez al viceministro de Redes Integradas de Salud, Ángel Midence, con acompañamiento Mario Simón de la Comisión Técnica Liquidadora y la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en la entrega de las motocicletas.

Esta donación permitirá mejorar la movilidad y respuesta del personal sanitario, facilitando el acceso a comunidades y fortaleciendo la atención en beneficio de la población hondureña.

“Acompañamos el objetivo del presidente Nasry Asfura, como parte del esfuerzo del sector social, acercando la respuesta del Estado a las comunidades impulsando acciones que permitan una atención más cercana eficiente y humana, reconocemos la importancia que este proceso y responsabilidad pública. Por ello, valoramos la presencia de las instituciones que hoy nos acompañan y reafirmamos que el trabajo en equipo permite mejores resultados para el país”, expresó la ministra Fátima Juárez.

En ese sentido, las motocicletas serán distribuidas en las siguientes regiones sanitarias: 15 en el departamento de Lempira, 12 en Intibucá, 11 en Copán y 11 en Olancho, mientras que en Santa Bárbara serán entregadas 10 y 8 en la Paz. A Francisco Morazán corresponden 5 e igual cantidad para El Paraíso, 6 a la región de Choluteca, mientras que en Colón, Ocotepeque y Comayagua recibirán 4 respectivamente y otras 3 serán enviadas a Gracias a Dios y 2 al departamento de Yoro.

El viceministro de Salud, Ángel Midence, explicó que con el donativo “vamos a fortalecer la atención primaria, el acceso a la ciudadanía que permite a los promotores de salud llegar a las diferentes aldeas de los diferentes centros de salud donde no habían establecimientos y que estaban pendientes de la vacuna.

Con este importante aporte podremos llegar a la puerta de las casas, sobre todo de las comunidades más postergadas logrando fortalecer esa atención primaria y generar acceso a la atención médica”.

Las motocicletas serán utilizadas para el traslado del recurso humano de las diferentes regiones sanitarias, permitiendo fortalecer las labores de atención y cobertura en las comunidades. Asimismo, contribuirán a brindar servicios esenciales de salud como vacunación, desparasitación, atención médica primaria y otras acciones orientadas a la prevención y promoción de la salud en beneficio de la población hondureña.

Los fondos son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del programa de apoyo al Sistema Integral de Protección Social, para la atención de hogares, y componentes de educación y salud, con un valor total de 8.4 millones de lempiras. JS