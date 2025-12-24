spot_img
Política

Secretaría del CNE recomienda realizar declaratoria presidencial 2025 en  breve 

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La secretaría general del Consejo Nacional Electoral recomendó a través de un informe remitido a los consejeros del ente electoral realizar la declaratoria de elección del nivel presidencial para salvaguardar el proceso electoral.

–          Documentan sabotajes, violencia y retrasos que bloquean el escrutinio presidencial.

El informe señala que con los datos que hasta el momento tiene el sistema TREP o en su defecto la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas.

Cualquier otra solicitud de nulidad y recuento especial en otros niveles electivos se declare sin lugar y que las partes que se sientan agraviadas acudan al Tribunal de Justicia Electoral a interponer los recursos pertinentes, todo esto con el ánimo de salvaguardar el proceso electoral. IR

spot_img
spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024