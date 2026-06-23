Secretaría de Turismo y Consejo Nacional de Inversiones consolidan alianza

Tegucigalpa – La Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI) anunciaron una alianza para fortalecer la promoción de Honduras como destino de inversión.

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, explicó que ambas entidades han trabajado históricamente de manera conjunta, pero ahora buscan evitar duplicidad de funciones y ofrecer una atención más eficiente a los inversionistas.

Entre las iniciativas destacadas figura el fortalecimiento del Portal Digital de Inversiones, plataforma que ya integra el Registro Nacional Turístico y permite a los empresarios realizar trámites completamente en línea, sin necesidad de desplazarse a Tegucigalpa o contratar intermediarios.

Las autoridades también trabajan en la creación de una Ventanilla Única de Inversiones dentro de la Secretaría de Turismo, para acelerar los procesos de formalización contemplados en la Ley de Fomento al Turismo y facilitar el acceso a incentivos fiscales.

Ehrler destacó que uno de los principales objetivos es reducir los tiempos de respuesta para los inversionistas.

“No es posible que para poder sacar un dictamen se tomen 10 días hábiles porque la ley lo indica cuando el dictamen se puede salir en tres”, expresó el funcionario.

Según el ministro, la iniciativa también busca facilitar las oportunidades de inversión a los empresarios hondureños, quienes actualmente representan la mayor parte de las actividades turísticas que se desarrollan en el país. AD