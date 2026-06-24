Secretaría de Trabajo brindará acompañamiento tras derrumbe en la Capital

Tegucigalpa – La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social informó que dará seguimiento al caso del derrumbe registrado en la capital hondureña, debido a que la legislación hondureña contempla indemnizaciones para los familiares de trabajadores fallecidos en accidentes laborales.

– Los bomberos ya identificaron dos personas que fallecieron debido al derrumbe.

El viceministro de Trabajo, Daniel Discua, mantendrán el acompañamiento tanto a las familias afectadas como a la empresa durante el proceso de investigación, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral.

La autoridad expresó que corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades mediante las investigaciones y peritajes que ya se realizan.

Discua explicó que el Código de Trabajo establece procedimientos específicos para atender accidentes laborales que provoquen incapacidad o muerte de trabajadores.

En ese sentido, una vez concluyan las investigaciones, los familiares podrán ejercer los derechos que les reconoce la ley.

El subsecretario agregó que el artículo 420 del Código de Trabajo contempla indemnizaciones en casos de fallecimiento ocurrido durante el desempeño de labores.

Respecto a las operaciones de la empresa afectada, Discua señaló que será la autoridad competente la que determine si existen condiciones de riesgo que obliguen a suspender actividades.

“No necesariamente la suspensión de labores es obligatoria, pero sí podría ordenarse el traslado de las actividades a otra instalación provisional mientras se determina si el lugar es seguro”, indicó Discua. AD