Secretaría de Trabajo anuncia creación de la Unidad de Empleo Parcial para garantizar derechos laborales

Tegucigalpa – El subsecretario de Trabajo, Daniel Discua, anunció oficialmente la creación de la Unidad de Empleo Parcial, una estructura administrativa clave que entrará en funcionamiento ante la inminente aprobación de la nueva Ley de Empleo Temporal.

El funcionario recordó que, durante la vigencia de la antigua Ley de Empleo por Hora, existía una unidad similar que llegó a registrar más de 600 mil contratos. Con esta nueva iniciativa, el Gobierno busca retomar el control administrativo y garantizar que la flexibilidad laboral no se traduzca en precariedad.

Vigilancia estricta y formalización

La misión principal de esta nueva unidad, que contará con su propio director y personal especializado, será el registro integral de todos los contratos bajo la modalidad parcial, explicó el funcionario.

Discua enfatizó que la secretaría será vigilante para que no se violenten los derechos de los trabajadores.

«Estamos anunciando la creación de la Unidad de Empleo Parcial para registrar cada contrato y verificar que se respeten todos los derechos. El objetivo es formalizar empleos y asegurar las garantías laborales», afirmó el subsecretario.

A diferencia de modelos anteriores, la Secretaría busca asegurar que los empleados bajo esta modalidad gocen de los beneficios legales correspondientes, tales como: Decimotercer y decimocuarto mes (Aguinaldos), vacaciones proporcionales, días de descanso y feriados remunerados.

Para lograr este cumplimiento, la STSS iniciará un proceso de capacitación intensiva para el cuerpo de inspectores de trabajo, enfocándose específicamente en la normativa de la nueva ley para detectar y corregir cualquier irregularidad en el campo.

Actualmente, el decreto de ley ya ha sido socializado con diversos sectores y se encuentra a la espera de la opinión consultiva de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Finalmente, Discua reiteró que la misión de la Secretaría es armonizar las relaciones entre el trabajo y el capital. Se espera que, una vez aprobada, la ley se convierta en una herramienta eficaz para la creación de nuevos empleos, supliendo una de las necesidades más urgentes de la población hondureña bajo un marco de estricta observancia legal.LB