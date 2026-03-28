Secretaría de Seguridad señala que incidentes en Cancillería fue en respuesta al intento de manifestantes de querer ingresar

Tegucigalpa – La Secretaría de Seguridad señaló este sábado que los incidentes registrados en Cancillería fue una respuesta operativa ante el intento de un grupo de personas que quisieron ingresar a las instalaciones de la dependencia del Estado.

El día anterior (viernes), se registró que agentes de la Policía Nacional lanzaron gas lacrimógeno en el interior de Cancillería donde estaba presente abogados y tramitadores.

Esta secretaría de Estado emitió un comunicado alegando que los policías actuaron bajo el mandato de prevenir y resguardar la seguridad de las personas y patrimonio público.

Señaló que manifestantes intentaron despojar a los funcionarios de su equipo logístico y romper los perímetros de seguridad.

Seguidamente, indicó que los agentes policiales aplicaron los protocolos de uso de la fuerza y que respondió a las acciones de los manifestantes bajo criterios de necesidad, legalidad y proporcionalidad en conformidad con los estándares internacionales.

Por otro lado, comunicó que la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales y la Inspectoría General de la Policía iniciaron un proceso de análisis de videos y material digital.

Indicó que la investigación determinará si el uso de la fuerza se ajustó estrictamente a la normativa legal. AG