Secretaría de Seguridad despliega 250 policías en El Progreso tras masacre en La Fragua

Tegucigalpa – La Secretaría de Seguridad de Honduras, a través de la Policía Nacional de Honduras, informó que en las próximas horas será desplegado un contingente de al menos 250 agentes en el sector de Urraco Pueblo, municipio de El Progreso, con el objetivo de intervenir la zona y fortalecer las acciones de seguridad ante la actividad de grupos delictivos.

– Dos de las cuatro masacres este año se registran en Yoro.

La medida se adopta luego del enfrentamiento armado registrado la noche anterior entre integrantes de dos estructuras criminales, hecho que dejó como saldo cuatro personas fallecidas, cuyas identidades aún no han sido confirmadas.

Según información preliminar, los incidentes violentos estarían relacionados con disputas entre bandas delictivas por el control de actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas y el hurto en fincas de banano y palma aceitera, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de la zona.

Según la comunicación escrita el contingente policial estará conformado por agentes preventivos, fuerzas especiales, personal de investigación criminal y miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), quienes ejecutarán operaciones orientadas a identificar, ubicar y capturar a los responsables, así como a restablecer el orden y la seguridad en el sector.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad enfatizó que la intervención se mantendrá el tiempo que sea necesario para garantizar la tranquilidad de la población y combatir de manera frontal a las estructuras criminales que operan en la zona.

Se recordó que operaciones similares fueron realizadas el año pasado en los sectores de Protección y Tibombo, donde según informa la institución obtuvieron resultados positivos en la lucha contra grupos delictivos que afectan a comunidades de la costa norte del país.

El comunicado surge tras la nueva masacre registrada la madrugada de este jueves en La Fragua, donde cuatro jóvenes fueron abatidos a tiros, reforzando la necesidad de una intervención inmediata para garantizar la seguridad de los ciudadanos en El Progreso, Yoro y a lo largo y ancho de todo el país. LB