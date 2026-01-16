Secretaría de Salud reporta otros cuatro casos sospechosos de sarampión

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud reportó este viernes que hay otros cuatro casos sospechosos, dos mayores y dos menores de edad, de sarampión a nivel nacional.

Así lo informó el jefe de la unidad de vigilancia de epidemiológica de la Secretaría de Salud, Lorenzo Pavón, que desglosó que son dos hombres e igual número de mujeres.

“Se nos está reportando cuatro casos sospechosos: dos de Comayagua, uno de Tegucigalpa y otro de Copán; dos hombres y mujeres”, dijo a periodistas.

Detalló que los pacientes presentan fiebre alta y la capacidad del virus es de multiplicarse con un potencial de contagiar a 10 0 12 personas.

Añadió que otros síntomas son lesiones en la piel que pueden empezar en las manos, luego pasar a la cara y difundirse al resto del cuerpo.

Manifestó que cuando estas personas presentan síntomas, se llena la ficha epidemiológica, se manda al Laboratorio de Vigilancia para que se haga las pruebas para determinar si es sarampión u otra enfermedad parecida como dengue, varicela o la variante Mpox.

Pavón confirmó que estos casos sospechosos no tienen nexo epidemiológico con el grupo de personas que asistieron al evento religioso en Guatemala, y no han recibido visitas de personas de países con casos confirmados.

Pidió a los padres de familias o adulto encargado que asistirán con sus hijos o menores de edad que revisen su carnet de vacunación si planea asistir a la celebración del Cristo Negro en Esquipulas, Guatemala, advirtiendo que se los pedirán en la frontera. AG